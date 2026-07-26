La Municipalidad confirmó el cronograma de los quirófanos móviles que ofrecerán castraciones y vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos del lunes 27 al viernes 31, con atención por orden de llegada en distintos puntos de la ciudad.

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A través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, el municipio informó que los dispositivos itinerantes funcionarán desde las 08:00 en el Círculo Policial Parque Peña (Los Granados 5600, esquina Lahille) y en la sociedad de fomento del barrio Félix U. Camet (Isla Remolinos 831).

En paralelo, la sede central de Zoonosis (Canesa y Guanahani) continuará con intervenciones quirúrgicas de lunes a viernes a las 10:00 y los sábados desde las 08:00. En todos los casos, se otorgarán hasta 15 turnos diarios por puesto y se permitirá el ingreso de un solo animal por persona.

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Además, el municipio mantendrá el esquema de vacunación antirrábica gratuita de lunes a sábado, de 08:00 a 13:00, tanto en la sede de Canesa y Guanahani como en el punto ubicado en Hernandarias 10200.

El servicio también se brindará en la Delegación Municipal de Batán (Centenario y calle 155) de lunes a jueves de 10:00 a 12:00, y contará con una jornada especial el jueves 30 de 09:00 a 12:00 en el Círculo Policial de Parque Peña.

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Para acceder a las prestaciones, las autoridades recordaron que las mascotas deben ser mayores de tres meses de edad y no encontrarse en estado de gestación o lactancia. Los perros deberán asistir con collar y correa -y bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas-, mientras que los gatos deberán ser trasladados en bolsos, mochilas o cajas transportadoras.

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