Zoe tuvo su “Derecho a Réplica” con su ex, Manuel
Zoe Bogach finalmente tuvo su derecho a réplica contra su exnovio, Manuel Ibero, este martes en “Gran Hermano Generación Dorada”.
Aunque semanas atrás ella había descartado la posibilidad de participar, la aparición se concretó a través de una modalidad virtual (holograma) para confrontar al actual participante del reality.
Durante el cruce, Zoe fue contundente con sus palabras, le dijo frases como “se te está cayendo la careta” mientras Manuel escuchaba desde la casa.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DWkmliMjsLc/?igsh=M2M0OWc2bGxzcmEy
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