La pareja conformada por Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagró campeona en el torneo de dobles de Roland Garros, tras imponerse en la final disputada en el estadio Philippe-Chatrier a Harri Heliovaara y Henry Patten por 6-4 y 6-2, en una hora y dieciséis minutos.

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Con este triunfo, el marplatense y el español lograron defender el título obtenido en 2025 y pusieron fin a una racha que se extendía desde 2013, cuando los hermanos Bob y Mike Bryan habían sido los últimos primeros preclasificados en consagrarse campeones en el certamen parisino.

La dupla consolidó así su lugar entre las más destacadas del circuito, al convertirse en el quinto equipo en la historia en ganar dos títulos consecutivos en el Grand Slam sobre polvo de ladrillo.

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A lo largo del último año, Zeballos y Granollers mostraron una notable regularidad en torneos de máxima categoría. De hecho, conquistaron tres de los últimos cinco Grand Slam disputados: Roland Garros 2025, el US Open 2025 y la reciente edición de Roland Garros 2026.

En el historial del torneo, las parejas que lograron defender el título en dobles masculino son Yevgeny Kafelnikov y Daniel Vacek (1996-1997), Jonas Bjorkman y Max Mirnyi (2005-2006), Max Mirnyi y Daniel Nestor (2011-2012), Kevin Krawietz y Andreas Mies (2019-2020), además de la actual dupla campeona.

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Con información de ATP Tour