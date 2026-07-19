Un histórico temporal de nieve que azota la cordillera de Mendoza obligó a desplegar un importante operativo de emergencia para asistir a personas que quedaron varadas en distintos sectores de la alta montaña. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad lograron rescatar a 30 personas, en medio de un escenario marcado por fuertes nevadas, bajas temperaturas y escasa visibilidad.

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Las tareas son coordinadas por efectivos del Escuadrón 27 "Uspallata" y del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional, que trabajan desde el viernes para llegar hasta los sectores más comprometidos de la Ruta Nacional 7, donde la acumulación de nieve y el fenómeno de viento blanco volvieron prácticamente imposible el tránsito.

Para acceder a las zonas aisladas, los rescatistas utilizaron un vehículo Hägglunds de doble oruga, especialmente preparado para desplazarse sobre nieve profunda y operar en condiciones climáticas extremas. En una de las primeras intervenciones asistieron a siete personas que permanecían atrapadas en el kilómetro 1210 de la ruta, expuestas al intenso frío.

Con el avance del operativo, los equipos también evacuaron a 12 personas en Puente del Inca, cinco en Horcones, cuatro en Penitentes y dos en Las Cuevas. A esas asistencias se suman los cuatro andinistas rescatados previamente en las inmediaciones del cerro Penitentes, por lo que el total de personas puestas a salvo desde el inicio del temporal asciende a 30.

Las tareas se desarrollan en condiciones de extrema dificultad. En algunos sectores de la cordillera, la nieve acumulada supera los tres metros de altura, mientras que el viento blanco reduce casi por completo la visibilidad, complicando el desplazamiento incluso de los equipos especializados.

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Una vez evacuadas, todas las personas fueron trasladadas hasta Uspallata, donde recibieron controles médicos preventivos y asistencia mientras se evalúa la evolución del fenómeno meteorológico.

Las autoridades provinciales mantienen el pedido de no circular por la alta montaña salvo en casos de estricta necesidad. Los pronósticos indican que las nevadas continuarán durante los próximos días, por lo que los organismos de emergencia permanecerán en alerta ante la posibilidad de nuevos rescates y complicaciones en la zona cordillerana.

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