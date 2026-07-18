El Gobierno nacional dispuso hoy el desplazamiento del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Geuna, en el marco de una reestructuración del área y mientras el Ejecutivo avanza en la designación de su reemplazante.

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La salida del funcionario fue confirmada por fuentes oficiales, que señalaron que la decisión se precipitó luego de que Geuna perdiera el control de tres organismos estratégicos del sector: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la empresa estatal Arsat y el Correo Argentino.

El cambio de esquema se formalizó a través de un decreto de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial durante la semana, que dispuso el traspaso del Enacom a la órbita directa del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

En paralelo, las estructuras operativas de Arsat y del Correo Argentino quedaron bajo la órbita del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, dirigente cercano a Santilli dentro de la nueva lógica de centralización estatal impulsada por el Ejecutivo.

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Geuna, vinculado políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, había quedado así sin funciones clave dentro de su área, lo que derivó en su salida definitiva del gabinete nacional.

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