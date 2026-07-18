La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo presentado por la defensa de la ex presidente Cristina Fernández, que buscaba habilitar la intervención de la Corte Suprema para revisar las condiciones de su prisión domiciliaria.

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Con esta decisión, el tribunal ratificó el esquema vigente desde junio del año pasado, cuando comenzó a ejecutarse la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa “Vialidad”.

El recurso extraordinario pretendía que el máximo tribunal analizara tres aspectos centrales del régimen de detención: la obligatoriedad de la tobillera electrónica, las limitaciones al régimen de visitas y la prohibición de acceder a la terraza del departamento ubicado en San José 1111.

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Por mayoría, los jueces de la Sala IV, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, consideraron que el planteo no cumplía con los requisitos legales para su admisión. “No reviste el carácter de una sentencia definitiva”, sostuvo Hornos, quien además indicó que no se acreditó un perjuicio irreparable.

En la misma línea, Barroetaveña afirmó que los argumentos de la defensa reflejan una discrepancia subjetiva con resoluciones previas y no una vulneración concreta de derechos constitucionales.

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En disidencia, el juez Mariano Borinsky consideró que el recurso sí involucraba cuestiones de índole constitucional vinculadas a la privacidad, la intimidad y la igualdad ante la ley, y se pronunció a favor de habilitar la instancia extraordinaria.

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Tras este fallo adverso, la defensa de Fernández aún puede recurrir directamente ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja.

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