El productor teatral y dirigente vinculado al fútbol argentino Javier Faroni es investigado por el FBI en Estados Unidos por la compra de propiedades de lujo en Miami por USD 11 millones, operaciones realizadas mediante sociedades en Florida, según se conoció este viernes.

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La investigación se inscribe en un expediente federal que analiza presuntas maniobras de lavado de activos y triangulación de fondos provenientes de actividades no declaradas. De acuerdo con información publicada por medios estadounidenses, el FBI solicitó datos a registros públicos del condado de Miami-Dade y a intermediarios inmobiliarios que participaron en las transacciones.

Las operaciones bajo análisis incluyen la adquisición de dos departamentos en Brickell y un penthouse en Sunny Isles, zonas de alta valorización donde el metro cuadrado supera los USD 10.000. El foco de la pesquisa está puesto en determinar si las compras se realizaron con fondos propios o si existió la participación de terceros a través de empresas vinculadas al entretenimiento y la representación deportiva.

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Faroni, quien mantiene vínculos con dirigentes de la AFA y representantes de futbolistas, ya había sido mencionado en investigaciones periodísticas relacionadas con intermediaciones en transferencias internacionales. Su nombre también apareció en reportes sobre movimientos financieros asociados a operaciones de clubes argentinos con instituciones de México y Estados Unidos, aunque nunca fue imputado en el país.

En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) evalúa solicitar cooperación a las autoridades estadounidenses para determinar si las operaciones podrían configurar delitos locales, como lavado de activos o evasión fiscal. La AFIP, por su parte, analiza si las inversiones fueron debidamente declaradas y si guardan relación con los ingresos registrados por el empresario.

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El caso también generó inquietud en el ámbito deportivo. Dirigentes de la AFA indicaron que Faroni no ocupa cargos formales, aunque reconocieron su influencia en áreas vinculadas a la logística y la representación. La investigación podría derivar en un mayor escrutinio sobre operaciones financieras relacionadas con el fútbol argentino.

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En Estados Unidos, la pesquisa se enmarca en un endurecimiento de los controles sobre inversiones inmobiliarias de alto valor realizadas por extranjeros. Desde 2025, el Departamento del Tesoro exige mayor transparencia en operaciones en efectivo superiores a USD 300.000, lo que permitió detectar irregularidades en transacciones vinculadas a empresarios de distintas regiones.

Desde su entorno, Faroni sostiene que las compras fueron legítimas y que cuenta con documentación que respalda el origen de los fondos. Sin embargo, la investigación del FBI continúa abierta y podría ampliarse en caso de detectarse vínculos con sociedades offshore o nuevas operaciones bajo sospecha.

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