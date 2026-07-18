La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva prórroga para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a personas humanas, extendiendo el plazo hasta el 27 de agosto.

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Sin embargo, el organismo resolvió mantener sin cambios la fecha de pago del saldo resultante, que vencerá el próximo 27 de julio, lo que configura un esquema atípico dentro del calendario fiscal vigente.

La medida fue oficializada luego de una reunión encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, con representantes de cámaras de contadores y profesionales tributarios, en el marco de las reformas incluidas en la Ley de Inocencia Fiscal.

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Desde ARCA señalaron que el objetivo del corrimiento es “facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, en un contexto de dificultades operativas del sistema.

Este vencimiento ya había sido postergado previamente en mayo, tras reclamos del sector profesional. En aquel momento, el propio Caputo admitió que la demora en la recaudación generó un impacto negativo en las cuentas públicas.

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En paralelo, el Gobierno avanza en una reforma estructural del sistema tributario que contempla modificaciones en el régimen de Ganancias. Entre los principales ejes se analiza eliminar los topes de ingresos y patrimonio para acceder al esquema simplificado, así como ampliar los márgenes de tolerancia ante inconsistencias fiscales.

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El proyecto también prevé habilitar un plazo de quince días para realizar declaraciones rectificativas sin perder beneficios, y establecer un tratamiento diferencial para grandes contribuyentes, quienes quedarían excluidos de ciertas ventajas del régimen.

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