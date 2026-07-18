Dos hombres murieron este viernes tras protagonizar un choque frontal entre un utilitario y un camión sobre la Ruta Provincial 4, a la altura del kilómetro 140, en cercanías de La Carlota, Córdoba, en un tramo que conecta con Huanchilla.

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Por causas que aún son investigadas, un Citroën Berlingo que circulaba en sentido norte a sur impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz con caja de carga que transitaba en dirección opuesta. Según informó la Policía de Córdoba, el transporte de mayor porte era conducido por un hombre de 42 años.

El impacto fue de tal magnitud que destruyó el habitáculo del utilitario, provocando la muerte inmediata de sus dos ocupantes, quienes no llegaron a recibir asistencia médica. Hasta el momento, las autoridades no difundieron sus identidades.

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El conductor del camión sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar por personal de emergencias, que luego dispuso su traslado preventivo a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva.

Tras el siniestro, se desplegó un amplio operativo con participación de bomberos voluntarios, ambulancias y efectivos policiales, lo que obligó a interrumpir completamente el tránsito en la Ruta Provincial 4 durante varias horas para facilitar las tareas de rescate, remoción de los vehículos y peritajes accidentológicos.

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La causa quedó en manos de la Justicia, que ordenó pericias mecánicas y viales para determinar las circunstancias del choque y establecer si existió invasión de carril. La tragedia reavivó la preocupación en la región, ya que el mismo tramo había sido escenario de otro accidente fatal el 9 de julio, cuando un Fiat Siena colisionó con un minibús que trasladaba a un equipo de fútbol infantil femenino, dejando dos fallecidos y 16 menores heridas.

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