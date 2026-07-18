El Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró en junio una suba del 2,6% respecto de mayo, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el indicador acumuló un incremento interanual del 32,1% en el Gran Buenos Aires.

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El avance mensual estuvo explicado por el comportamiento de los tres componentes principales del índice. El capítulo de materiales aumentó un 1,8%, los gastos generales un 2,8% y la mano de obra lideró las subas con un incremento del 3,3%.

Desde el organismo señalaron que el impacto en el costo laboral responde a la aplicación del acuerdo salarial firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el 19 de mayo y homologado el 2 de junio, que incluyó una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo.

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En paralelo, el indicador también reflejó la actualización de tarifas en servicios regulados. El ICC incorporó los nuevos cuadros aprobados para las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, así como aumentos en conexiones de gas, agua y cloacas.

En cuanto a los distintos rubros de obra, las mayores subas se registraron en trabajos de yesería (5,7%), instalación eléctrica (4,4%), pintura (4,1%) y otros trabajos y gastos (3,7%). En contraste, los incrementos más moderados se observaron en movimiento de tierra (1,2%), vidrios (0,9%) y carpintería de madera, metálica y herrería (0,6%).

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El relevamiento del INDEC se basa en una estructura que combina costos de mano de obra, materiales y servicios en obras de arquitectura, tomando como referencia la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense.

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