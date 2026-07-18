La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido formal dirigido a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que la Selección Argentina sea recibida en el Senado de la Nación una vez concluida su participación en el Mundial 2026.

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La iniciativa propone realizar un homenaje institucional al plantel encabezado por Lionel Scaloni, independientemente del resultado que obtenga en la final frente a España. Según sostuvo la legisladora, el recorrido del equipo y los valores demostrados durante la competencia justifican un reconocimiento por parte del Congreso.

El proyecto contempla que la recepción se lleve a cabo tanto en el Senado como en la explanada del Congreso, con la intención de permitir que los hinchas puedan acompañar el homenaje y participar de una celebración abierta.

En la presentación, Pagano destacó que el seleccionado nacional representa valores como el esfuerzo, la humildad, el compromiso y el trabajo colectivo, cualidades que, a su entender, trascienden lo estrictamente deportivo y constituyen un ejemplo para la sociedad.

La propuesta comenzó a tomar forma luego del triunfo argentino frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial, resultado que aseguró la clasificación del conjunto albiceleste al partido decisivo del torneo.

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Además del acto institucional, la diputada invitó a que la Plaza del Congreso se llene de banderas y camisetas argentinas para acompañar la llegada de los jugadores y convertir el reconocimiento en una celebración popular.

En el texto presentado ante las autoridades del Senado, Pagano manifestó que el homenaje debería tener repercusión en todo el país e incluso llegar a Londres. El documento concluye con una referencia a la soberanía nacional al expresar: "Las Malvinas son argentinas".

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