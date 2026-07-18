La adolescente de 16 años que era intensamente buscada desde el jueves fue encontrada anoche en buen estado de salud en la localidad bonaerense de Merlo, según confirmaron fuentes policiales y su familia, tras una denuncia radicada en la Comisaría Merlo 1ª.

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La averiguación de paradero se había iniciado luego de que su entorno perdiera contacto con la joven, cuya última aparición registrada correspondía a imágenes de cámaras de seguridad en la estación del ferrocarril de la línea Sarmiento.

Durante los días de búsqueda, familiares y allegados impulsaron una amplia campaña de difusión en redes sociales, compartiendo fotografías y capturas de video en las que se la veía circulando por el sector de escaleras mecánicas de la estación.

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En esas imágenes, la menor vestía un pantalón de jean celeste, un buzo con capucha gris, un camperón negro, zapatillas deportivas grises y blancas y llevaba una mochila gris.

Su padre, Néstor, llevó tranquilidad al señalar que su hija fue hallada “sana y salva”, poniendo fin a la intensa búsqueda.

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