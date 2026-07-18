El intenso temporal que afecta la cordillera volvió a impactar sobre la conectividad entre Argentina y Chile. Las autoridades dispusieron el cierre de varios pasos fronterizos en Mendoza, Neuquén y Río Negro debido a las fuertes nevadas, el viento blanco y la escasa visibilidad, condiciones que impiden garantizar una circulación segura.

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La situación más compleja se registra en Mendoza, donde el Sistema Integrado Cristo Redentor, principal corredor terrestre entre ambos países, continúa inhabilitado. La acumulación de nieve y el riesgo de avalanchas obligaron a suspender el tránsito de todo tipo de vehículos, mientras equipos de Vialidad y organismos de emergencia trabajan en la evaluación permanente del estado de la ruta.

Como consecuencia del cierre, cientos de camiones permanecen detenidos en distintos puntos de la provincia a la espera de una mejora en las condiciones climáticas. En la zona de Uspallata, las playas de estacionamiento destinadas al transporte de carga alcanzaron su capacidad y fue necesario habilitar nuevos espacios para contener la gran cantidad de vehículos.

El temporal también mantiene cerrados otros cruces internacionales de Mendoza, mientras que en Neuquén permanecen inhabilitados pasos como Pino Hachado por el deterioro de las condiciones meteorológicas. En Río Negro, las autoridades adoptaron medidas similares para evitar riesgos en los sectores cordilleranos afectados por las nevadas.

Además de los cierres fronterizos, las condiciones climáticas complican la circulación sobre distintas rutas nacionales y provinciales de la región andina, donde se registran acumulación de nieve, formación de hielo sobre la calzada y sectores con baja visibilidad.

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Frente a este panorama, las autoridades recomendaron evitar viajes hacia la cordillera salvo que sean estrictamente necesarios y recordaron la obligatoriedad de circular con cadenas en los sectores donde esté permitido el tránsito. También solicitaron a quienes tengan previsto cruzar hacia Chile consultar el estado actualizado de los pasos antes de iniciar el viaje.

Mientras continúan las tareas de despeje y monitoreo, los pronósticos indican que las bajas temperaturas y las nevadas persistirán durante los próximos días, por lo que la reapertura de los pasos dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de las evaluaciones de seguridad que realicen los organismos responsables.

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