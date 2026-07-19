La pasión argentina se hizo sentir en Nueva York. A menos de 24 horas de la final del Mundial 2026 frente a España, miles de hinchas se reunieron en Times Square para protagonizar un multitudinario banderazo en apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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Con camisetas albicelestes, banderas, bombos y canciones, los fanáticos transformaron uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad en una verdadera fiesta argentina. La convocatoria reunió a personas llegadas desde distintos puntos de Estados Unidos y de otros países para acompañar a la Selección en la antesala del partido más importante del torneo.

La concentración se extendió por más de diez cuadras de Manhattan y continuó incluso bajo una intensa lluvia. Aunque la Policía de Nueva York pidió desalojar la zona una vez finalizado el horario autorizado para el evento, cientos de hinchas permanecieron en las inmediaciones para realizar una vigilia y seguir alentando al seleccionado nacional.

Entre las historias que dejó la jornada sobresalió la de un hincha de 88 años, que emocionó al asegurar que este será "el último Mundial de mi vida" y que también podría ser el último de Lionel Messi. "Hay que estar", resumió.

Otra de las postales curiosas fue la de un argentino que ofrecía "un beso por un dólar" con el objetivo de reunir el dinero necesario para comprar una entrada para la final. Según contó, gracias a la colaboración de otros fanáticos ya había logrado recaudar cerca de 4.000 dólares.

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Mientras tanto, la Selección completó su última práctica en el Red Bulls Performance Center de Nueva Jersey. Lionel Scaloni mantiene algunas dudas en el equipo titular, con Gonzalo Montiel y Nahuel Molina disputando un lugar en el lateral derecho, mientras que Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González pelean por un puesto en el mediocampo.

Argentina y España se enfrentarán este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en busca del título del Mundial 2026. La ilusión de los hinchas ya se vive con intensidad a miles de kilómetros del país, donde la marea celeste y blanca convirtió a Times Square en una extensión de la Argentina.

Fuente: TN

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