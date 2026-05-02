Wanda Nara contó que nunca viajó en clase turista
Wanda Nara fue invitada a Vuelta y Media, el programa de Sebastián Wainraich en Urbana Play, donde participó de la sección “Problemas de millonarios” y dejó una confesión que llamó la atención.
Durante la charla, la conductora y empresaria contó que nunca viajó en clase turista en un avión, comentario que rápidamente generó repercusión entre los oyentes y en redes sociales.
La participación de Wanda se dio en un clima distendido, con humor y varias anécdotas personales, en una de las secciones más comentadas del ciclo radial.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DX1XT0Xhjcj/
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