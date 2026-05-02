Durante la charla, la conductora y empresaria contó que nunca viajó en clase turista en un avión, comentario que rápidamente generó repercusión entre los oyentes y en redes sociales.

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La participación de Wanda se dio en un clima distendido, con humor y varias anécdotas personales, en una de las secciones más comentadas del ciclo radial.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DX1XT0Xhjcj/

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