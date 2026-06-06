Un violento conflicto vecinal se originó en el barrio Florencio Sánchez, donde dos personas resultados heridas -una mujer de 84 años y un hombre de 45- y tuvieron que ser trasladadas a un sanatorio, mientras que tres de los involucrados fueron detenidos.

Ads

Personal del Comando de Patrullas intervino en Juana Manso 2700, tras un llamado al 911. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer y al hombre con visibles manchas de sangre y lesiones en distintas partes del cuerpo. Ambas víctimas señalaron como agresores a vecinos con quienes comparten el predio, indicando que durante una discusión fueron amenazados y atacados físicamente.

Según la investigación preliminar, una de las víctimas presentaba una lesión en la cabeza y dolores en un hombro, mientras que la otra tenía heridas sangrantes en la cabeza y la nuca. Ambos fueron trasladados al Sanatorio Avenida para su atención médica.

Ads

Puede interesarte

Los presuntos agresores -un hombre de 77 años, su hijo de 52 y su nieto de 31- fueron aprehendidos en el lugar. Durante el operativo se secuestró un caño metálico que habría sido utilizado en la agresión.

Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, quien dispuso la aprehensión de los tres involucrados. Posteriormente, ordenó la libertad del hombre de 77 años conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal, mientras que el hombre de 52 fue notificado de la formación de causa por amenazas agravadas y el de 31 por lesiones.

Ads