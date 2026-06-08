Una discusión de tránsito entre varios conductores derivó en un grave episodio de violencia durante la jornada del sábado en Mar del Plata, donde un joven de 22 años resultó atropellado en plena vía pública.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de Primera Junta y Victoria Ocampo. A partir de la difusión de imágenes en redes sociales, personal de la comisaría novena tomó conocimiento de una confrontación entre varios hombres que habría comenzado por un conflicto vehicular.

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En medio de la pelea, uno de los involucrados empujó al joven, de 22 años, alejándolo del grupo y provocando que perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás.

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Cuando la víctima cayó sobre la calzada, fue embestida por un automóvil blanco similar a un Peugeot 208 que circulaba por Victoria Ocampo.

El impacto hizo que el joven golpeara contra el parabrisas del vehículo. Tras el episodio, tanto el conductor como los demás participantes de la pelea se retiraron del lugar.

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Lastra fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con politraumatismos. No obstante, tras ser asistido por los profesionales médicos, recibió el alta.

La causa fue caratulada como lesiones dolosas y quedó a cargo de la fiscal Andrea Gómez Mandagarán, titular de la UFI N°4, quien avaló las actuaciones iniciadas de oficio. Además, se prevé la recepción de declaraciones testimoniales para avanzar en la identificación de los involucrados.