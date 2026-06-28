El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la programación de actividades que se desarrollará durante julio en el Archivo Museo Histórico Municipal "Roberto T. Barili" – Villa Mitre, ubicado en Lamadrid 3870. La agenda reúne una variada oferta cultural que incluye exposiciones, talleres, conciertos y espectáculos infantiles para vecinos y turistas.

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El museo abrirá de lunes a viernes de 9 a 16, mientras que los sábados y domingos funcionará de 14 a 18. Además, durante los feriados del 9 y 10 de julio atenderá en ese mismo horario especial. La entrada general tendrá un valor de $4.600 y la tarifa para estudiantes y jubilados será de $3.400. Como es habitual, los martes el ingreso será libre y gratuito.

Durante todo el mes podrán visitarse las muestras permanentes y temporarias del espacio. Entre ellas se destaca "Mar del Plata en fotos y postales (1914-1932)", una propuesta que invita a recorrer la historia y el crecimiento urbano de la ciudad desde sus primeros años hasta la llegada del turismo de masas. A través de fotografías, postales, objetos de época y distintos documentos, la exposición refleja la evolución de la arquitectura, el urbanismo, las costumbres, la vestimenta y el desarrollo de la villa balnearia.

A su vez, permanecerá abierta la muestra temporaria "Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950", que exhibe la moda, la indumentaria del siglo XX, el ajuar y los accesorios utilizados por quienes elegían Mar del Plata como destino de veraneo durante la primera mitad del siglo pasado.

La programación también contempla dos propuestas permanentes. Los sábados, de 16 a 18, se dictará el Curso/Taller de Proyectos Fotográficos, a cargo de Alejo Sánchez, con un costo de $70.000. Los domingos, desde las 18.30, se desarrollarán encuentros de meditación coordinados por María del Rosario Díaz. Además, durante todas las jornadas estará presente Lanube Bici Cargo, un puesto móvil y sustentable que recorrerá el predio ofreciendo café de especialidad y chipás.

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Entre los espectáculos especiales, el sábado 18 a las 19 se presentará el Gran Concierto de Cámara de la Orquesta Escuela "Antonio Vivaldi", una agrupación que promueve el desarrollo artístico y social de sus integrantes. En esta oportunidad interpretará obras de compositores como Pleyel, Tchaikovsky y Paganini, entre otros. Las entradas tendrán un valor general de $15.000 y de $12.000 con descuento.

La agenda continuará el sábado 25 a las 15 con la obra de títeres "Juan Panadero", un espectáculo destinado al público infantil que relata las peripecias de Juan, un panadero que deberá apelar a su ingenio para defender su producción cotidiana frente a un personaje siniestro y angurriento que intentará arrebatársela por la fuerza. Las entradas costarán $13.500 para el público general y $10.000 con descuento.

Por último, el domingo 26 a las 15 llegará "Cuatrogatos cuentan cuentos", de la compañía de títeres Los 4 Gatos, fundada por Pepe García y actualmente representada por su hija Sofía y su nieta Cristina. La función reunirá algunas de las historias más tiernas y divertidas del recordado titiritero, adaptadas para espectadores de todas las edades. El valor de las entradas será de $13.500 para el público general y de $10.000 con descuento.

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