El clima en la ciudad se presenta este viernes con cielo mayormente cubierto y temperaturas frescas desde las primeras horas de la mañana. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima rondará los 5 grados mientras que la máxima alcanzaría cerca de los 12 o 13 grados durante la tarde.

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Para el transcurso del día no se esperan precipitaciones significativas y el viento soplará desde el sector oeste y noroeste con intensidad leve a moderada, lo que ayudará a mantener una sensación térmica baja, especialmente durante la mañana y la noche.

Según las previsiones meteorológicas, hacia la tarde el cielo continuará cubierto aunque con algunos momentos de nubosidad variable. Durante la noche podrían aparecer breves claros, mientras la temperatura volverá a descender rápidamente.

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El panorama para el fin de semana indica condiciones similares, con mañanas frías, nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias.

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