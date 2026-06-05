Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes en la ciudad se espera una temperatura mínima cercana a los 6°C y una máxima de 13°C. La jornada se presenta fresca, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, sin probabilidades significativas de lluvia.

Ads

El dato más destacado será el viento del sector oeste y noroeste, con velocidades moderadas y ráfagas que podrían superar los 70 km/h durante la tarde, especialmente en sectores cercanos a la costa.

Para el resto del día se prevé una tarde con temperaturas que alcanzarán los 13°C y condiciones ventosas, mientras que hacia la noche los valores térmicos volverán a ubicarse por debajo de los 10°C.

Ads

Se espera una jornada típicamente invernal en la ciudad, marcada por el frío y el viento, por lo que se recomienda salir bien abrigado y extremar las precauciones en zonas expuestas a las ráfagas.

Ads