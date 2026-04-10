Según el informe oficial, la temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C. Durante la madrugada se espera un cielo mayormente nublado, con temperaturas en torno a los 10°C y vientos del noroeste entre 23 y 31 km/h.

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Por la mañana y la tarde, las condiciones mejorarán levemente, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que subirán hasta los 17°C y 22°C respectivamente. En estas franjas horarias, el viento disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, manteniéndose la dirección predominante del sector noroeste.

Hacia la noche, el cielo estará despejado, con una temperatura cercana a los 17°C y vientos más leves, entre 7 y 12 km/h.

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