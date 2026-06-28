La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela sumó un dramático capítulo para un futbolista argentino. Tras más de 70 horas de búsqueda, este domingo confirmaron el hallazgo sin vida de la esposa y los dos hijos de Lucas Trejo, quienes habían quedado desaparecidos luego del colapso del edificio donde residían.

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La noticia fue confirmada por el Club Sport Marítimo de La Guaira, equipo en el que milita el defensor argentino de 38 años. En un comunicado, la institución informó que Yanina Maranella y sus hijos, Aarón y Ainhoa, fueron encontrados entre los escombros del complejo residencial Cumanagotto, que se derrumbó como consecuencia de los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 registrados esta semana.

Trejo se encontraba concentrado con su equipo en Caracas cuando ocurrió la tragedia. Al enterarse de lo sucedido, viajó de inmediato a La Guaira y participó personalmente de las tareas de búsqueda junto a compañeros y rescatistas. En los últimos días había utilizado sus redes sociales para pedir ayuda y solicitar cadenas de oración por su familia.

"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos", había escrito el futbolista en una publicación que se viralizó rápidamente.

El cuñado del jugador había relatado que el edificio quedó completamente destruido y que las tareas de rescate se vieron dificultadas por la magnitud de los daños, la falta de maquinaria y las interrupciones en las comunicaciones.

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Hasta el momento, las autoridades venezolanas informaron que los terremotos dejaron al menos 1.430 muertos, más de 4.300 heridos y cientos de personas que continúan desaparecidas bajo los escombros, además de miles de familias que perdieron sus viviendas.

Fuente: Infobae

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