Vecinos de distintos barrios de la zona oeste de Mar del Plata volverán a organizarse para reclamar mejoras en calles, alumbrado, recolección de residuos, transporte y atención sanitaria. La concentración será el lunes 31 de agosto a las 17 en Carlos Gardel y Rosales.

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De la convocatoria participarán residentes y representantes de las sociedades de fomento de Autódromo, Belgrano, Don Emilio, Las Américas y José Hernández, además de vecinos de sectores cercanos.

Mario Daguerre, presidente de la sociedad de fomento del barrio Autódromo, diferenció la situación de la seguridad del resto de las problemáticas. “Seguridad, bastante bien. Está andando mucho la Policía. El resto es un desastre: calles, luminarias, basurales y mucho más”, expresó en diálogo con El Marplatense.

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Uno de los principales reclamos apunta al estado de las calles, especialmente en sectores donde las lluvias provocan anegamientos y complican la circulación de vecinos, ambulancias, patrulleros y colectivos.

También cuestionan la falta o deficiencia del alumbrado público, la acumulación de residuos y la aparición de microbasurales. A esos planteos se suman pedidos para mejorar las frecuencias del transporte público y la atención en los centros municipales de salud.

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Desde los barrios sostienen que las demandas no son nuevas y que fueron presentadas en reiteradas oportunidades ante el Municipio, pero advierten que muchas continúan sin una solución definitiva.

“No estamos pidiendo privilegios. Estamos reclamando que el Municipio cumpla con su obligación de mantener la ciudad en condiciones y garantizar servicios básicos para todos los vecinos”, señalaron desde la organización de la protesta.

La convocatoria, bajo la consigna “Basta de abandono”, será abierta a los vecinos de toda la zona oeste y buscará concentrar en un mismo reclamo las problemáticas que atraviesan los distintos barrios.

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