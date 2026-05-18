Vecinos residenciales de Playa Grande manifestaron su “rotundo rechazo” al proyecto de modificación de la ordenanza municipal 14.000, que regula la realización de espectáculos públicos en bares, restaurantes, hoteles y otros establecimientos del partido.

Ads

Puede interesarte

Ads

A través de una presentación dirigida al intendente, los firmantes advirtieron que los cambios podrían generar nuevamente conflictos vinculados a la nocturnidad, el ruido y la convivencia entre residentes y comerciantes, situación que —aseguran— ya se vivió durante años en la zona de calle Alem.

En el documento, los vecinos sostienen que existen antecedentes concretos sobre las dificultades de control estatal en este tipo de actividades y recuerdan informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación y acuerdos firmados en 2008, donde se reconocía el impacto negativo que había provocado la actividad nocturna en Playa Grande.

Ads

Además, remarcaron que actualmente la zona de Alem se encuentra “saneada” de esa problemática y cuestionaron que se impulse una modificación que, según afirman, “solo beneficia a un sector” y podría afectar la calidad de vida de distintos barrios residenciales de Mar del Plata.

Por último, pidieron a los concejales que desestimen el proyecto y mantengan vigente la actual ordenanza, al considerar que funciona como una herramienta de control tanto para el municipio como para los vecinos ante posibles excesos de los establecimientos habilitados.