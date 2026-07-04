Vecinos de Faro Norte advirtieron sobre el crítico estado de las calles en la zona, señalando la interrupción de obras por parte del Municipio y destacando el impacto directo en la circulación y la vida cotidiana, especialmente en arterias clave como Guernica y Medrano.

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Facundo, residente en el barrio, describió a El Marplatense un panorama “muy complicado” y explicó que la calle Guernica, una de las principales del barrio, presenta un deterioro tal que la línea de colectivo 522 debe modificar su recorrido habitual. Según indicó, la problemática no es aislada y alcanza también a la calle Medrano y a “un montón de calles más en Faro Norte que están totalmente inutilizables”.

Sobre las gestiones realizadas, sostuvo que los vecinos impulsaron reclamos formales ante las autoridades locales: “Sí, los vecinos hicimos reclamos y hemos pasado fotos al municipio”. No obstante, señaló que la respuesta oficial fue parcial y sin continuidad: “Al principio tuvimos una respuesta con algunas calles, pero después dejaron de venir; no se les dio una continuación a los arreglos”.

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En relación con el estado de las obras, el vecino expresó incertidumbre y malestar por la falta de finalización de los trabajos: “Ese es el problema, no sabemos qué pasó que no los terminaron. Las empezaron, pasaron el tractor, pero no tiraron las granzas”.

Por último, Facundo remarcó el impacto que esta situación tiene en la vida diaria del barrio: “Imaginate las condiciones en las que tenemos las calles ahora en este momento, y la situación se vuelve muchísimo peor cuando llueve”.

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