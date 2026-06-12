Un hombre de 34 años fue aprehendido en el barrio Florentino Ameghino, acusado de haber robado en una vivienda y de ocultar en su domicilio dos motocicletas que registraban pedidos de secuestro por robo.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la retención de un sospechoso en una propiedad ubicada en calle 9 de Julio al 10000. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a un grupo de vecinos que mantenía reducido al hombre señalado como autor de un robo ocurrido horas antes.

De acuerdo con la denuncia realizada por la víctima, al regresar a su casa cerca de las 18 encontró la vivienda completamente revuelta y constató el faltante de diversos elementos, entre ellos una desmalezadora, una garrafa, mercadería, una batidora de mano y una mochila escolar. Además, observó daños en una ventana y en el portón de acceso, por donde presuntamente ingresó el autor del hecho.

Con la colaboración de vecinos que aportaron imágenes de cámaras de seguridad, la víctima logró identificar a un individuo trasladando una desmalezadora por la vía pública. Más tarde recibió información sobre una vivienda donde podrían encontrarse sus pertenencias, por lo que se dirigió al lugar acompañado por otros vecinos.

Al arribar al domicilio, encontraron al sospechoso oculto debajo de unas frazadas dentro de una habitación. En la vivienda también fueron hallados varios objetos que la víctima reconoció como propios, entre ellos una desmalezadora marca Toay de color naranja, una mochila escolar rosa y una batidora de mano.

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Durante el operativo, los efectivos identificaron además dos motocicletas estacionadas en el inmueble. Tras consultar los sistemas informáticos policiales, determinaron que ambos rodados registraban pedidos de secuestro activos por causas de robo y robo agravado denunciadas durante el mes de abril en jurisdicción de la Comisaría 12ª de Mar del Plata.

Uno de los vehículos fue reconocido en el lugar por una persona que se presentó espontáneamente y acreditó ser el propietario de la motocicleta sustraída meses atrás.

Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la aprehensión del imputado por los delitos de robo agravado por efracción, encubrimiento agravado y encubrimiento simple. Además, se ordenó el secuestro de las motocicletas y de los elementos recuperados durante el procedimiento.

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Posteriormente, el acusado deberá ser trasladado y alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán, mientras continúa la investigación judicial.

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