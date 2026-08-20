La Asamblea Playas del Sur y Surfrider Argentina presentaron una demanda contra la Municipalidad para anular la Declaración de Impacto Ambiental de “La Reserva Explanada”, proyectado en la zona del Alfar.

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La presentación fue realizada ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 y apunta contra la Declaración de Impacto Ambiental otorgada por la Municipalidad de General Pueyrredon. Según explicó María Soledad Arenaza, en representación de Mirada Ciudadana y Surfrider Foundation, la demanda busca que se anule esa autorización y que se dicte una medida cautelar mientras se analiza el fondo de la cuestión.

“Estamos hablando de 40.000 metros cuadrados de construcción sobre la arena”, señaló Arenaza durante la exposición. De acuerdo con lo informado por los denunciantes, el desarrollo prevé ocho edificios de más de 14 metros de altura, con subsuelos de hasta seis metros de profundidad, en un sector costero que actualmente no cuenta con red cloacal.

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Por su parte, el coordinador del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, Kanki Alonso, advirtió sobre el posible impacto ambiental del emprendimiento. Sostuvo que el proyecto contempla la tala de unos 750 árboles, además de modificaciones sobre la dinámica de los médanos, la erosión costera y el acceso público a las playas.

“Si este proyecto no es frenado por el Poder Judicial, corre peligro el carácter natural de todas las playas del sur”, planteó Alonso. Los referentes consideran que el emprendimiento podría sentar un precedente para futuros desarrollos inmobiliarios de vivienda sobre la primera línea de médanos de la costa sur.

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Durante la conferencia también pusieron el foco sobre la delimitación de la línea de ribera. Arenaza indicó que la Autoridad del Agua bonaerense elaboró en 2022 un informe en el que señaló que la demarcación vigente en General Pueyrredon se encuentra desactualizada, documentación que, según afirmó, ya fue incorporada al expediente judicial.

Mientras continúan los movimientos de suelo en el predio, las organizaciones esperan ahora una resolución del juez Simón Isach sobre la presentación. “Estamos en una situación de alerta y urgencia”, resumieron los impulsores de la demanda, que reclaman preservar el ambiente, el acceso público a la costa y el patrimonio natural de las generaciones futuras.

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