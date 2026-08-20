El Espacio Unzué volvió a estar en la agenda del Gobierno nacional. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, llegó este miércoles a Mar del Plata y recorrió las instalaciones del histórico edificio, donde se realizan trabajos puntuales mientras continúa pendiente una puesta en valor integral.

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Durante su visita, la funcionaria mantuvo además un encuentro con cerca de 50 empresarios de la ciudad. El objetivo fue presentar una propuesta para desarrollar cursos de capacitación laboral dentro del predio y vincular la formación de trabajadores con las necesidades que actualmente tienen las empresas.

La iniciativa contempla la participación del sector privado en el diseño de las capacitaciones y busca convertir parte del Unzué en un espacio destinado a la formación laboral. Desde Capital Humano señalaron que el proyecto podría tomar como referencia otros edificios públicos que fueron adaptados para este tipo de actividades.

Pettovello también observó las obras que se llevan adelante actualmente en el inmueble. Las tareas se concentran principalmente en la capilla y sectores próximos, además de algunos trabajos de impermeabilización en áreas del primer piso.

La situación de la capilla fue otro de los puntos abordados durante la recorrida. La ministra aseguró que mantuvo conversaciones con el obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando, para avanzar en su reapertura, mientras que representantes de la Cámara Argentina de la Construcción expresaron su intención de colaborar con los trabajos necesarios.

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La visita volvió a poner en discusión el futuro del Unzué, un edificio emblemático de Mar del Plata que desde hace años atraviesa distintos anuncios y proyectos de recuperación. Ahora, el Gobierno busca avanzar en una propuesta que combine la puesta en valor del inmueble con nuevas actividades de capacitación y formación laboral.

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