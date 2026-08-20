El Concejo Deliberante de General Pueyrredon otorgó un reconocimiento institucional a la doctora Marina Hechem, declarando de interés municipal su labor al frente del espacio comunitario Hablemos de ella, en un acto realizado en el recinto deliberativo con la presencia de profesionales de la salud, autoridades del Hospital Privado de Comunidad (HPC), integrantes de la agrupación Rosas del Mar, pacientes y familiares.

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El proyecto Hablemos de ella es un espacio abierto de encuentro y reflexión destinado a abordar la finitud humana, la muerte, el acompañamiento en procesos de enfermedad compleja y el duelo, promoviendo la visibilización de los cuidados paliativos y la construcción de instancias comunitarias de escucha y contención.

Durante el acto, la concejal impulsora de la iniciativa, Vilma Baragiola, junto a los presentes, destacó la trayectoria y el compromiso profesional de la médica homenajeada, subrayando la importancia de su aporte en el campo de la salud pública y la contención emocional de pacientes y familias.

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Al recibir la distinción, Hechem, médica psiquiatra y psicooncóloga formada en la Universidad Nacional de La Plata, agradeció el reconocimiento y reafirmó la continuidad de su trabajo, destacando la relevancia de consolidar espacios comunitarios que permitan abordar el final de la vida desde la escucha activa y el acompañamiento integral.

“Podría estar jubilada, pero no quiero porque estoy haciendo aquello que siempre quise hacer, porque me apasiona. Es una forma de hacer medicina distinta y posible”, manifestó.

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