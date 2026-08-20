El senador nacional Maximiliano Abad encabezó un encuentro de trabajo con ediles del bloque UCR + Nuevos Aires con el objetivo de avanzar en una estrategia legislativa destinada a preservar de manera definitiva la Canchita de los Bomberos como espacio verde, deportivo y recreativo en Mar del Plata, iniciativa que complementa el proyecto de ley presentado en el Congreso para que el Estado nacional transfiera sin cargo la titularidad del predio al municipio de General Pueyrredón.

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En el ámbito del Concejo Deliberante, el bloque radical prevé presentar dos proyectos de ordenanza orientados a modificar la normativa urbanística y patrimonial del sector. La primera iniciativa establece la creación del Distrito de Urbanización Parque – Canchita de los Bomberos, fijando en cero el Factor de Ocupación del Suelo, el Factor de Ocupación Total y la densidad poblacional, con el objetivo de impedir desarrollos inmobiliarios y permitir únicamente usos vinculados a actividades deportivas, culturales, recreativas, parquización y espacios infantiles.

La segunda propuesta busca declarar el predio como Sitio de Interés Patrimonial en las categorías histórico-simbólico-social y ambiental, en reconocimiento a su valor identitario, dado que en el lugar funcionó durante las primeras décadas del Siglo XX el Solárium de los Niños, destinado a tratamientos de salud infantil.

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El proyecto contempla además la incorporación del espacio al registro municipal de bienes patrimoniales, la señalización informativa del sitio y la notificación formal a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con el objetivo de consolidar su preservación y destino de uso público.

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