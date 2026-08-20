Las tareas estuvieron a cargo de la Delegación Chapadmalal, que abarca desde la calle 515 hasta el límite con Miramar. Los trabajos viales incluyeron engranzado y repaso de calles en Playa Los Lobos, La Paloma y Playa Chapadmalal.

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Además, el personal municipal realizó limpieza de arroyos y puentes peatonales, mientras que también se cortó el pasto en los bordes de la ruta 11 con el objetivo de mejorar la visibilidad.

Las tareas de mantenimiento se extendieron también a Santa Isabel, San Eduardo del Mar y Los Lobos, donde se realizaron trabajos de corte de pasto y acondicionamiento general.

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En paralelo, hubo intervenciones de jardinería en plazas, accesos, sectores de circulación y espacios vinculados a sociedades de fomento e instituciones educativas. También se realizaron tareas en inmediaciones del Club Social y Deportivo Costa Azul.

Desde el Municipio indicaron que los trabajos apuntaron a mejorar las condiciones de circulación y el mantenimiento de los espacios de uso comunitario en los distintos barrios de la zona.

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