Cuatro estudiantes del 3er año de la Tecnicatura Superior en Hotelería del Instituto Superior de Formación Técnica Nº 222 de Mar del Plata competirán el 3 de septiembre en la final regional del Concurso de Hotelería Sustentable Hoteles más Verdes, que se desarrollará en el Predio Ferial La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de HOTELGA, tras ser seleccionados entre 85 proyectos de todo el país.

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El equipo está integrado por Karim Coria, Cintia Carmona, Bruno Malcotti y Lara Gallardo, quienes presentaron el proyecto Eco Arena, una iniciativa orientada a promover prácticas sustentables dentro de la industria hotelera y del turismo.

La propuesta marplatense fue elegida entre 85 trabajos presentados por instituciones terciarias y universitarias de Argentina, lo que les permitió acceder a la instancia decisiva del certamen regional, donde competirán con equipos provenientes de Chile, Paraguay y Uruguay.

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El concurso incluirá además un Premio del Público, cuya votación se habilitará desde el 22 de agosto en la cuenta oficial de Instagram del programa, donde se publicarán los videos de las iniciativas finalistas para su evaluación por parte de la comunidad.

El certamen Hoteles más Verdes es organizado por el programa de certificación en sustentabilidad de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) y evalúa las iniciativas en tres dimensiones: ambiental, social y económica.

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