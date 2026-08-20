En el marco de una causa iniciada tras el luctuoso accidente ocurrido en el Skate Park, la Justicia dispuso el envío de oficios a organismos de contralor para que evalúen la realización de un relevamiento e inspección de las unidades del transporte público de pasajeros en el Partido de General Pueyrredon.

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La medida alcanza a la Dirección de Contralor de Transporte de la Municipalidad de General Pueyrredon y al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la normativa vigente que regula el sistema de transporte y las facultades de fiscalización de ambos organismos.

El requerimiento judicial, firmado por el fiscal general Fabián Fernández Garello, solicita analizar la conveniencia de inspeccionar las unidades afectadas al servicio, con especial atención a aquellos colectivos que operan bajo regímenes de extensión de su vida útil, en el contexto de una investigación que involucra presuntas irregularidades y riesgos vinculados al estado de los vehículos.

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Como respaldo, se incorporará documentación técnica que incluye una pericia mecánica realizada en la causa y reportes de Verificación Técnica Vehicular (VTV) emitidos por las firmas APPLUS e ITUBE Argentina S.A., elementos considerados relevantes para las tareas de fiscalización.

La resolución se apoya en lo establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 14.442), en sus artículos 1, 28 incisos 1 y 11, 48 y 67, vinculados a las funciones de prevención y protección del interés público.

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