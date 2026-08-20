El intendente Agustín Neme encabezó el acto de inauguración del nuevo acceso al Parque Industrial General Savio a través del Camino San Francisco, una obra de infraestructura vial que supera los 9000 metros cuadrados y que busca mejorar la conectividad y la logística del predio industrial.

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Durante la ceremonia, realizada con la presencia de directivos del parque, representantes de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) y empresarios locales, Neme subrayó la importancia estratégica de la intervención y afirmó: “Hay mucho trabajo atrás de esto, que no sólo es un camino o una obra de infraestructura, va mucho más allá. Esto permite mejor logística, mejor conexión”.

El jefe comunal vinculó la obra con el proceso de transformación productiva de la ciudad y sostuvo: “Mar del Plata se ha convertido en una ciudad industrial”. En ese sentido, destacó el rol de los empresarios locales, a quienes agradeció “no parar, por querer ir por más”.

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Asimismo, el intendente relacionó el desarrollo del parque con la generación de empleo y oportunidades para los jóvenes, al remarcar que “la única salida que tiene nuestro país es con el trabajo, con la educación, apuntando a ese público joven que todavía necesita acceder a herramientas y oficios que ustedes requieren en sus empresas, en el cordón frutihortícola, en el puerto, en el turismo y en toda la diversidad productiva de la ciudad”.

Finalmente, Neme reafirmó la orientación de su gestión hacia el acompañamiento del sector privado y aseguró: “El laburo y el estudio es lo único que nos va a permitir ser una sociedad mejor”. En esa línea, concluyó que “la ciudad tiene las puertas abiertas a todo el que quiera invertir y generar trabajo” y “van a encontrar a un intendente, un equipo y un municipio que ya demostró que sacándole el pie de encima al privado se pueden lograr muchas cosas”.

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