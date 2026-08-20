El concejal Gustavo Pulti estimó que Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) deberá afrontar una devolución de entre 10 mil y 15 mil millones de pesos a los usuarios por los montos cobrados tras el aumento tarifario del 142,7% aplicado a comienzos de 2024.

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El dirigente de Acción Marplatense sostuvo que el impacto económico de la sentencia judicial puede afectar fuertemente las finanzas de la empresa. En ese sentido, advirtió que la situación “compromete severamente el presente y el futuro” de OSSE, incluso más allá de la actual gestión municipal.

Pulti también cuestionó el mecanismo mediante el cual se aprobó el incremento. Recordó que la suba fue establecida a través de un decreto ad referéndum del Concejo Deliberante y posteriormente ratificada por una mayoría de concejales, pese a que la Justicia determinó que el aumento fue ilegítimo debido a la falta de una audiencia pública previa.

Ante este escenario, el concejal planteó que podrían existir responsabilidades para quienes participaron de la aprobación del incremento. Por eso, pidió que se incorpore al expediente la sentencia de la Cámara de Apelaciones, junto con las normas de la Ley de Sociedades, y que el directorio de OSSE sea citado al Concejo Deliberante para brindar explicaciones sobre el impacto y el cumplimiento del fallo.

La presentación se realizó durante una reunión de la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante, que finalmente debió finalizar por falta de quórum. Mientras tanto, la resolución judicial continúa su curso y deberá definirse cómo se instrumentará la devolución de los montos cobrados de más a los usuarios.

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La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó recientemente la ilegitimidad del aumento del 142,7% aplicado en las primeras facturas de 2024. El fallo ratificó la decisión de primera instancia, que había ordenado retrotraer las tarifas y compensar a los usuarios mediante futuras facturaciones.

Además, la Cámara dispuso que se analice la posibilidad de establecer una indemnización adicional del 25% sobre las sumas que deban devolverse, de acuerdo con lo previsto por la Ley de Defensa del Consumidor.

En paralelo, desde Unión por la Patria también reclamaron precisiones al Ejecutivo municipal y a OSSE. La concejal Mariana Cuesta presentó un pedido de informes para conocer cómo, cuándo y bajo qué condiciones se realizará la devolución, además de solicitar información sobre eventuales nuevos recursos judiciales y las previsiones presupuestarias de la empresa para afrontar el costo del fallo.

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