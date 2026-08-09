La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad informó el cronograma de funcionamiento de los quirófanos móviles de esterilización para perros y gatos, que se desplegarán entre el lunes 10 y el viernes 14 en distintos sectores de Mar del Plata.

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Durante esa semana, los dispositivos itinerantes brindarán atención en la Sociedad de Fomento Coronel Dorrego (Termas de Río Hondo 2060) y en la Asociación Vecinal de Fomento Jardín de Peralta Ramos (La Golondrina 136), de lunes a viernes con ingreso previo a las 08:00. En paralelo, la sede central de Zoonosis -ubicada en Canesa y Guanahani- funcionará de lunes a viernes antes de las 10:00 y los sábados antes de las 08:00.

Las castraciones se realizarán por orden de llegada, sin turno previo, con un cupo de 15 intervenciones diarias por sede y la admisión de un solo animal por persona. Antes de cada jornada se brindarán charlas informativas sobre tenencia responsable, destinadas a reforzar pautas de cuidado y bienestar animal.

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La vacunación antirrábica gratuita se aplicará a animales mayores de tres meses, de lunes a sábados de 08:00 a 13:00, en las sedes permanentes de Hernandarias 10200 y Canesa esquina Guanahani. Además, se realizarán jornadas especiales de 09:00 a 12:00 el jueves 13 en el CIC Malvinas (Santa Cruz 8003) y el viernes 14 en la Sociedad de Fomento Coronel Dorrego.

Para la atención, los perros deben presentarse con correa y collar, y bozal en caso de razas potencialmente peligrosas. Los gatos deben ser trasladados en mochilas, bolsos o transportadoras. Los requisitos de ayuno y los cuidados posteriores pueden consultarse en el sitio oficial del municipio, en el apartado de Zoonosis.

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