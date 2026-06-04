En el marco de las acciones preventivas frente a la proximidad del invierno, la directora general de Salud de la Municipalidad, Verónica Palmisciano, destacó que la campaña sigue de vacunación antigripal sigue en desarrollo y aseguró además que el acceso a las dosis está plenamente garantizado para la población, ya que la misma “se encuentra actualmente ya en todos los centros de salud”.

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En diálogo con El Marplatense, la funcionaria indicó que para facilitar que los vecinos completen sus esquemas se combinan los puntos fijos con estrategias de cercanía en la vía pública, resaltando “la disponibilidad de la vacuna, sumado a los dispositivos itinerantes, Salud en tu Barrio”.

En cuanto al objetivo que debe priorizar la inoculación, la funcionaria extendió una convocatoria abierta: “Invitamos a todas las personas que tengan la indicación, personal de salud, personas mayores de 65 años, aquellas personas gestantes, los niños entre 6 meses y 24 meses y todas aquellas personas que tengan comorbilidades relacionadas como factores de riesgo, como asma, EPOC, enfermedades neurológicas, diabetes, obesidad mórbida”.

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Por otra parte, Palmisciano instó a los grupos de riesgo a no demorar el trámite y remarcó que los interesados “deben o pueden acercarse a todos nuestros centros de salud en los horarios habituales”.

El propósito fundamental de esta anticipación es lograr que, “llegada la época de mayor circulación viral invernal, nos encuentre con buena inmunidad y tengamos menor impacto tanto en las personas individualmente como en el sistema de salud”.

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