Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron el vaciamiento de la Unidad Turística Chapadmalal, tras la firma de una resolución oficial que decreta el fin de las funciones del complejo e inicia un proceso de despidos masivos. La delegada Florencia Marco Ruiz confirmó que de la situación los tomó por sorpresa y que el personal se enteró de la medida de forma extraoficial.

Ads

En diálogo con El Marplatense, Marco Ruiz señaló que se trata de “una noticia de último momento, nos enteramos hoy a la mañana”. Según explicó, la Jefatura de Gabinete de Ministros firmó ayer la Resolución 129, donde decreta el fin de las funciones de la Unidad Turística y pone en marcha el despido masivo de todo el personal.

Asimismo, aclaró que aunque el documento está “firmado digitalmente con nombre y apellido”, los trabajadores aún no recibieron una notificación oficial, algo que estiman que sucederá en los próximos días. Respecto al mecanismo que está utilizando el Gobierno nacional para desmantelar el complejo, desde el gremio detallaron que la medida afecta a todas las modalidades de contratación, golpeando tanto a los empleados históricos como a los más recientes.

Ads

Puede interesarte

En cuanto al personal de planta permanente, la medida afecta a un grupo de entre 40 y 45 trabajadores con estabilidad adquirida y años de carrera en el Estado. Marco Ruiz advirtió que el Ejecutivo está utilizando las herramientas legales vigentes para avanzar sobre sus puestos: “Utilizan la Ley Bases para pasarnos formalmente a disponibilidad, que es el paso previo al despido definitivo”.

En cuanto al personal contratado, la situación es aún más directa para quienes están vinculados al funcionamiento operativo y los servicios de los hoteles. Según la dirigente, la resolución “está sepultando cualquier posibilidad de continuidad para el personal contratado”.

Ads

Marco Ruiz concluyó que estas acciones sistemáticas del Gobierno no hacen más que “consolidar el vaciamiento de los hoteles” que históricamente garantizaron el turismo social en la región.