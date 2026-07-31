La segunda semana de las vacaciones de invierno mostró una mejora en el nivel de ocupación hotelera en Mar del Plata. Según informó el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal, el promedio alcanzó el 50%, por encima del 40% registrado durante la primera semana del receso.

Ads

Puede interesarte

El dirigente explicó a El Marplatense que el incremento comenzó a notarse a partir del fin de semana pasado y se sostuvo durante los días posteriores gracias al mantenimiento de las reservas. Además, señaló que hubo un importante movimiento de visitantes en los principales corredores comerciales y en los establecimientos gastronómicos.

Si bien remarcó que el consumo continuó siendo medido, indicó que muchas personas aprovecharon su estadía para recorrer la ciudad, pasear y visitar locales gastronómicos, lo que generó una mayor actividad en distintos sectores vinculados al turismo.

De cara al cierre del receso invernal, Szkrohal sostuvo que las reservas comienzan a disminuir hacia el final del fin de semana, aunque el promedio de ocupación de la segunda semana igualmente se ubicará en torno al 50%.

Con estos números, el balance de las vacaciones de invierno arroja una ocupación promedio de entre el 47% y el 48%, reflejando una recuperación respecto del comienzo del receso, aunque todavía con niveles de consumo moderados.

Ads

Ads