Los docentes universitarios anunciaron una nueva semana de paro nacional entre el 26 y el 30 de mayo en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por la situación salarial que atraviesa el sector. Desde los gremios sostienen que el conflicto continúa abierto y remarcan que aún no hubo respuestas a los pedidos vinculados a recursos y actualización de ingresos.

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En Mar del Plata, el escenario también genera preocupación entre los trabajadores universitarios. Según señalaron, uno de los principales problemas está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo y la falta de actualización de los pisos salariales. En ese contexto, la Secretaria General del ADUM, Abigail Araujo, advirtió: “Más de un tercio de la docencia no tiene aumento salarial hace 15 meses”, una situación que, aseguran, afecta directamente a gran parte del sector.

Además, desde la docencia universitaria remarcaron que los salarios actuales presentan un fuerte deterioro y señalaron que algunos trabajadores perciben ingresos cercanos a los 6.000 pesos por hora. También afirmaron que la continuidad de las medidas dependerá de futuras reuniones y de las respuestas que puedan surgir durante las próximas semanas.

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Junto al paro, durante esos días se prevé la realización de actividades y encuentros con las comunidades universitarias. Desde el sector adelantaron que ya se propuso evaluar una nueva semana de protesta durante junio si no se producen avances en las negociaciones con el Gobierno nacional.

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