La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional comenzó a aplicarse en la práctica con la firma del primer acuerdo de banco de horas entre una empresa y sus trabajadores. Se trata de una modalidad que permite reorganizar la distribución de la jornada laboral según las necesidades productivas, compensando posteriormente las horas trabajadas en períodos de mayor demanda.

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El sistema no implica un aumento de la carga horaria total anual, sino una redistribución del tiempo de trabajo. De esta manera, cuando la actividad de una empresa requiere más horas de producción, los empleados pueden cumplir jornadas más extensas y luego recuperar ese tiempo mediante descansos adicionales, reducción de horas o francos compensatorios en etapas de menor actividad.

La herramienta fue incorporada por la reforma laboral con el objetivo de brindar mayor flexibilidad a sectores que registran variaciones estacionales o ciclos productivos irregulares. Su aplicación requiere acuerdos formales y mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de los límites legales de descanso y jornada laboral.

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Entre los aspectos destacados, el esquema contempla un registro detallado de las horas acumuladas y compensadas, permitiendo que los trabajadores conozcan en todo momento el saldo disponible. En caso de que las horas no puedan ser compensadas dentro de los plazos acordados, deberán abonarse conforme a la normativa vigente.

Desde el sector empresario sostienen que el banco de horas puede mejorar la organización del trabajo y evitar costos extraordinarios durante los períodos de mayor producción. Por su parte, quienes respaldan la medida afirman que también puede traducirse en una mayor flexibilidad para los trabajadores, al permitir una administración más dinámica de los tiempos de descanso.

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La puesta en marcha de este primer acuerdo marca un antecedente para otros sectores de la economía, que ahora observan de cerca cómo funcionará una de las herramientas más novedosas incorporadas por la reforma laboral y que podría extenderse a nuevas actividades en los próximos meses.

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