El Gobierno sufrió un revés judicial luego de que un juzgado federal de San Martín dictara una medida cautelar que frena por seis meses el cierre de una estación experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el conurbano bonaerense, así como la venta del predio y posibles despidos, en el marco del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

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El fallo, emitido por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2, deja sin efecto la aplicación de la Resolución 27/26, que disponía la supresión de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA-AMBA) y de sus nueve agencias de extensión.

La resolución judicial, firmada por el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ordena a las autoridades abstenerse de avanzar con la eliminación de funciones y unidades, el traslado de trabajadores, pases a disponibilidad, desvinculaciones, así como el movimiento de equipos y la venta o subasta de inmuebles.

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La medida alcanza a un predio de 33 hectáreas ubicado entre los partidos de Hurlingham e Ituzaingó, cuya administración había sido transferida a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con el objetivo de su venta o subasta.

La acción de amparo fue presentada contra la decisión del organismo, en el marco de un proceso de reestructuración que también incluyó la implementación de un esquema de retiros voluntarios con el objetivo de reducir un 20% la planta de aproximadamente 5900 trabajadores.

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Desde el sector gremial, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la política oficial y sostuvo: “Sigan haciéndose los vivos y actuando al margen de la ley, que nosotros los vamos a seguir confrontando en todos los planos y ustedes se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada”. Y agregó: “Parece que la motosierra se debilita. ¡Les queda poco!”.

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Según datos oficiales, el INTA posee unas 50.000 hectáreas de tierras sin uso distribuidas en todo el país, además de inmuebles en ubicaciones estratégicas en distintas ciudades.

Con información de DIB