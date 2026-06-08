El Ministerio de Economía de la Nación fue evacuado luego de que una amenaza de bomba activara los protocolos de emergencia en la sede ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen, en la Ciudad de Buenos Aires.

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Tras recibirse el aviso, las autoridades dispusieron el desalojo preventivo del personal y de todas las personas que se encontraban dentro del edificio, mientras efectivos de las fuerzas de seguridad y especialistas en explosivos iniciaban las tareas de inspección correspondientes.

El operativo incluyó el corte de sectores aledaños y la revisión de distintos espacios del inmueble para descartar la presencia de artefactos sospechosos. La medida se desarrolló bajo estrictas condiciones de seguridad y generó movimientos inusuales en una de las zonas más transitadas del centro porteño.

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Fuentes oficiales señalaron que la evacuación se realizó de manera ordenada y sin incidentes, mientras brigadas especializadas avanzaban con los procedimientos de control establecidos para este tipo de situaciones.

La amenaza derivó además en la intervención de las autoridades judiciales y de seguridad, que buscan determinar el origen del aviso y establecer responsabilidades. Este tipo de hechos constituye un delito y suele ser investigado para identificar a los responsables de generar falsas alarmas que movilizan importantes recursos del Estado.

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Una vez concluidas las inspecciones y descartada cualquier situación de riesgo, las autoridades evaluaron la reanudación de las actividades habituales en la sede del Ministerio.