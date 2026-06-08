A más de dos años de la muerte de Claribel Medina Davico, una joven de 22 años que falleció tras dar a luz en el Hospital Municipal de Balcarce, un nuevo informe pericial incorporado al expediente podría marcar un avance decisivo en la causa judicial.

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La joven había ingresado al centro de salud para el nacimiento de su hija Olivia y murió el 5 de diciembre de 2023 luego de sufrir una serie de complicaciones posteriores a una cesárea. Desde entonces, sus familiares sostienen que existieron errores en la atención médica y reclaman que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La novedad surgió a partir de un dictamen elaborado por la Junta Médica del Cuerpo Médico Pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según trascendió, los especialistas detectaron conductas y omisiones que se alejaron de los estándares médicos esperables y que habrían tenido incidencia directa en la evolución clínica de la paciente.

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Entre las observaciones realizadas, el informe señala deficiencias en la prevención de infecciones, demoras en la detección del cuadro que derivó en una sepsis y fallas en la aplicación de tratamientos adecuados. Los peritos concluyeron que esas irregularidades contribuyeron al desenlace fatal.

La causa se encuentra caratulada como homicidio culposo por presunta mala praxis médica y tiene a dos profesionales de la salud imputadas. Paralelamente, la Justicia analiza posibles inconsistencias en la historia clínica de la paciente.

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Durante su internación, Claribel habría manifestado a familiares su preocupación por el deterioro de su estado de salud. "Tengo miedo", escribió en uno de los mensajes que hoy forman parte de los elementos analizados en la investigación.

Con el nuevo informe incorporado al expediente, la familia considera que la causa dio un paso importante en la búsqueda de justicia por la muerte de la joven madre balcarceña.

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