Hrishikesh Koloth tenía 27 años y era un ciudadano de origen indio

La víctima fue identificada como Hrishikesh Koloth, un ciudadano de origen indio que residía en Canadá desde 2023. El ataque ocurrió el 8 de mayo en el campamento minero Zoo Bay, ubicado a unos 850 kilómetros al noreste de Saskatoon.

Ads

Según informaron medios locales, Koloth se desempeñaba como técnico subcontratado cuando fue sorprendido por el animal dentro del predio. Un hombre que se encontraba en la zona intervino y abatió al oso, pero no logró evitar la muerte del joven, que sufrió heridas de extrema gravedad.

Tras el episodio, las autoridades trasladaron el cuerpo del animal al Colegio Occidental de Medicina Veterinaria para realizar una necropsia y determinar las causas del comportamiento agresivo.

Ads

Puede interesarte

Koloth había emigrado desde el estado indio de Kerala con el objetivo de desarrollar una carrera en las artes marciales mixtas. Entrenaba en el gimnasio Skoden Martial Arts y aspiraba a competir profesionalmente en la UFC, la principal organización de MMA del mundo.

"Su sueño era pelear en la UFC, por eso vino a Canadá", contó su hermano Arjun Koloth a la cadena CBC News. Además, reveló que el deportista tenía previsto mudarse este mes a Vancouver para trabajar como entrenador de boxeo mientras buscaba una oportunidad en el circuito profesional.

Ads

La empresa UraniumX Discovery Corp., vinculada al proyecto minero donde ocurrió el hecho, expresó sus condolencias a la familia mediante un comunicado.

De acuerdo con registros oficiales, se trata del cuarto ataque fatal de un oso en la historia de Saskatchewan. El antecedente más reciente ocurrió en 2020, cuando una mujer de 44 años murió tras ser atacada cerca de la localidad de Buffalo Narrows.

Fuente: La Nación