Un intento de robo en un kiosco terminó sin botín luego de que el empleado del comercio decidiera enfrentar al asaltante y frustrara el golpe. La secuencia, registrada por las cámaras de seguridad, ocurrió en un local ubicado sobre la avenida Fortunato de la Plaza al 5700, en el barrio El Progreso.

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De acuerdo con lo sucedido, el sospechoso ingresó al negocio con el rostro cubierto y, tras simular una situación cotidiana al saludar al trabajador, se dirigió al mostrador para exigirle el dinero de la caja registradora.

Lejos de obedecer la orden, el empleado reaccionó de inmediato. Tomó una botella de vino que tenía cerca y la utilizó para defenderse, sorprendiendo al delincuente e impidiendo que concretara el robo. El enfrentamiento continuó fuera del local, donde ambos terminaron en el suelo después de resbalar con el vino derramado durante el forcejeo.

Aunque el trabajador consiguió reducir momentáneamente al sospechoso, este logró liberarse y escapar antes de que arribaran los efectivos policiales.

Tras el episodio, el empleado explicó que actuó por impulso y señaló que nunca vio que el ladrón llevara un arma, una circunstancia que influyó en su decisión de enfrentarlo. También reconoció que, después de lo ocurrido, varias personas le advirtieron que había corrido un riesgo importante.

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Los comerciantes creen que el mismo hombre ya había intentado robar el kiosco meses atrás. En aquella ocasión, según relataron, ingresó con el rostro cubierto y exhibió un arma de fuego para exigir la recaudación. Sin embargo, los gritos de la empleada hicieron que abandonara el lugar sin concretar el asalto, una secuencia que también quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Además, sostienen que el sospechoso sería conocido en el barrio y que estaría vinculado con otros intentos de robo en comercios de la zona.

Mientras la investigación continúa para identificar y localizar al autor del hecho, las imágenes de las cámaras de seguridad forman parte de las pruebas con las que trabajan los investigadores para avanzar en la causa.

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