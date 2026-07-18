Detuvieron a un hombre por violento robo a mano armada en una verdulería de Bosque Grande
El sospechoso, de 32 años, fue identificado mediante cámaras y detenido en la vía pública. Había robado $200.000 tras amenazar a una empleada con un arma de fuego.
Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosexta aprehendió en la vía pública a un hombre de 32 años acusado de cometer un robo agravado con arma de fuego este viernes en una verdulería del barrio Bosque Grande.
El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 en el comercio Verdulería La 39 (avenida Polonia 2000), donde el delincuente ingresó, exhibió un arma de fuego y amenazó a una empleada de 21 años, para luego apoderarse de aproximadamente 200.000 pesos correspondientes a la recaudación y darse a la fuga. La víctima no sufrió heridas.
A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el GTO, que incluyeron el análisis de registros fílmicos aportados por el comercio y relevamientos en la zona, los efectivos lograron establecer la identidad del presunto autor del ilícito.
Como resultado, el sospechoso fue interceptado y aprehendido en la intersección de Polonia y Tripulantes del Fournier. Durante el procedimiento, se secuestró la vestimenta que habría utilizado al momento del robo, compuesta por una campera, una gorra con visera y guantes.
La Unidad Funcional de Instrucción Nº14, a cargo de Fernando Berlingeri, dispuso la notificación de la formación de causa por robo agravado por el uso de arma de fuego, el secuestro de los elementos de interés y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44.