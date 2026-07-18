Personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata recuperó una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo y aprehendió a un joven de 25 años por encubrimiento durante la madrugada, tras una persecución iniciada a las 03:26 en la zona sur de la ciudad, en el marco de un operativo coordinado con la Comisaría Quinta.

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El episodio comenzó cuando los efectivos, que realizaban tareas de prevención, detectaron dos motocicletas de alta cilindrada circulando en actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, los conductores ignoraron las órdenes de detención y se dieron a la fuga en distintas direcciones.

Los agentes iniciaron el seguimiento de una Honda GLH 150, que fue perseguida por varias arterias hasta que, en la intersección de Triunvirato y Arana y Goiri, sus ocupantes perdieron el control del rodado y cayeron sobre la cinta asfáltica. Tras el impacto, abandonaron la moto y continuaron la huida a pie.

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De inmediato, la central policial dispuso un operativo cerrojo con participación de personal de la Comisaría Tercera, lo que permitió interceptar y reducir a uno de los sospechosos a pocas cuadras del lugar. En paralelo, al verificar los datos del motovehículo, se constató que registraba un pedido de secuestro activo por un robo calificado denunciado el jueves 16, en una causa tramitada ante la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODEPA).

Intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, bajo la subrogancia de la fiscal Mariana Baqueiro, quien avaló el procedimiento, dispuso la aprehensión del imputado por el delito de encubrimiento, el secuestro del rodado para su restitución al propietario y el traslado del detenido a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

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