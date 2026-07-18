Un hombre de 26 años fue detenido acusado de haber cometido dos robos bajo la modalidad conocida como "escruche" en distintos comercios de la ciudad. La aprehensión fue concretada por efectivos del Comando de Patrullas tras una investigación que permitió identificar al sospechoso mediante registros de cámaras de seguridad.

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De acuerdo con la información oficial, el primero de los hechos ocurrió en un comedor ubicado sobre Gascón al 3000, mientras que el segundo tuvo lugar en una lavandería situada en Rawson al 2100. Luego de analizar las imágenes captadas por las cámaras del último establecimiento, los policías lograron reconocer al presunto autor y localizarlo cuando circulaba por la vía pública.

Al momento de la detención, los efectivos secuestraron un bolso, prendas de vestir, un teléfono celular y un par de lentes que habían sido sustraídos durante los robos. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia para ser posteriormente restituidos a sus propietarios.

Durante el procedimiento, los policías advirtieron que el imputado presentaba un corte en uno de sus brazos, lesión que, según las primeras actuaciones, se habría producido mientras ingresaba a uno de los locales. Por ese motivo fue trasladado, bajo custodia, al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, quien ordenó notificar al detenido de la formación de una causa por los delitos de robo en grado de tentativa y robo. Una vez cumplidas las actuaciones de rigor, dispuso su alojamiento en la Unidad Penal Nº 44, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

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