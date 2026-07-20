Miles de marplatenses se acercaron este domingo por la noche al Monumento a San Martín para acompañar a la Selección argentina tras la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026. Entre banderas, fuegos artificiales y cánticos, los hinchas transformaron el tradicional punto de encuentro en un reconocimiento al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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En medio de los festejos, un joven de 26 años cayó desde el Monumento a San Martín y debió ser asistido de urgencia. Según el primer parte médico del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), sufrió una fractura en un miembro inferior y permanece en observación.

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Más allá del accidente, la jornada transcurrió sin mayores incidentes. Fuentes policiales informaron que no se registraron personas aprehendidas durante los festejos desarrollados en distintos puntos de la ciudad.

Pese al resultado deportivo, los hinchas eligieron salir a las calles para agradecer el desempeño de la Selección, que volvió a disputar una final mundialista y cerró una destacada participación en Estados Unidos, México y Canadá.

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